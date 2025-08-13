أعلن الاتحاد الخليجي لكرة القدم تأجيل موعد انطلاق بطولة دوري أبطال الخليج للأندية لموسم 2025-26 لـ30 سبتمبر من موعدها السابق في 16 من الشهر ذاته.ويأتي قرار تأجيل انطلاق النسخة الثانية من البطولة الخليجية استجابةً لطلب الشركة الراعية للبطولة، نظراً لضيق الوقت المتاح لإتمام التحضيرات والترتيبات التنظيمية والفنية اللازمة، وذلك بعد الموافقة الرسمية على التأجيل من قبل لجنة المسابقات.من جانبه، أوضح اتحاد الخليج في بيانه: «نتطلع لتقديم نسخة استثنائية من الدوري الذي يحظى بمتابعة جماهيرية واسعة، ونحرص على توفير كل مقومات النجاح الفني والتنظيمي». وكان الاتحاد الخليجي قد أجرى، الإثنين الماضي، قرعة البطولة التي أسفرت عن توزيع الفرق على مجموعتين، الأولى: زاخو العراقي، العين الإماراتي، سترة البحريني، القادسية الكويتي، والثانية: الريان القطري، الشباب السعودي، النهضة العماني، وتضامن حضرموت اليمني.