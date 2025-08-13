يخوض فريق الهلال المباراة الودية الثالثة والأخيرة ضد فريق فالدهوف مانهايم الألماني الساعة 7:00 غدا (الخميس) في ختام المعسكر الحالي بمدينة دونا شينجن الألمانية، إذ يسعى المدرب إنزاغي للاستفادة من اللقاء الودي باختبار جاهزية لاعبيه قبل انطلاقة منافسات الموسم الرياضي الجديد الذي سيخوض خلاله الزعيم ثلاث بطولات (دوري روشن السعودي للمحترفين، وكأس الملك، ودوري أبطال آسيا لأندية النخبة).وكسب الفريق الهلالي المباراتين الوديتين في معسكره دونا شينجوالتي كانت أمام فريق بالينجن الألماني بنتيجة 6-1، وضد أراو السويسري 6-صفر.هذا وستعود بعثة الزعيم إلى الرياض عقب نهاية المباراة الودية أمام فريق فالدهوف مانهايم الألماني وسيستكمل برنامجه الإعدادي، وسيخوض مباراة ودية ضد أحد الفرق المحلية قبل مواجهة فريق الرياض يوم الجمعة 29 أغسطس الجاري الساعة 6:50 مساء، على ملعب المملكة أرينا، ضمن مباريات الجولة الأولى في دوري روشن السعودي للمحترفين.