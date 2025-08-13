تأهل نادي الدحيل القطري إلى مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 بعد فوزه على فولاذ سيباهان الإيراني 3-2 في اللقاء الذي جمعهما على ستاد خليفة الدولي في الدوحة ضمن منافسات الدور التمهيدي.وسجل إبراهيم بامبا (د:11) وعادل بولبينة (د:24) وكريشتوف بيونتيك (د:33) أهداف الدحيل، في حين أحرز أمين حزباوي (د:3) وميلاد زكيبوركينجي (د:90+3) هدفي سيباهان.جاءت بداية اللقاء سريعة حينما سجل سيباهان هدف السبق بعد ثلاث دقائق فقط حينما استغل أمين حزباوي كرة داخل منطقة ووضعها بسهولة في المرمى (د:3).لكن رد الدحيل لم يتأخر كثيراً حينما ارتقى المدافع إبراهيم بامبا لكرة داخل منطقة الجزاء وعكسها برأسه داخل الشباك (د:11)، وبعد العودة بالنتيجة حاول الدحيل السيطرة وفرض أسلوبه على مجريات اللقاء عبر التنويع في أساليب اللعب التي جاء من أحدها هدف التقدم الثاني للفريق القطري بعد تمريرة طويلة أرسلها توتا على قدم بولبينة الذي تسلمها داخل منطقة الجزاء وسددها بطريقة مميزة لتستقر في الشباك (د:24).وأضاف الدحيل الهدف الثالث بعد أن استغل كريشتوف بيونتيك خطأ الدفاع في إبعاد الكرة لينفرد بمواجهة المرمى ويسدد بنجاح الكرة من داخل منطقة الجزاء إلى داخل الشباك (د:33).ونجح سيباهان في تقليص الفارق في الوقت بدل الضائع حينما تابع ميلاد زكيبوركينجي الكرة المرتدة من الحارس صلاح زكريا داخل منطقة الجزاء وأسكنها المرمى (د:90+3)، ثم مضت الدقائق بعد ذلك حتى صافرة النهاية التي أعلنت فوز الدحيل والتأهل إلى مرحلة الدوري من البطولة.