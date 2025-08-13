أعلنت إدارة نادي القادسية إطلاق حملة لنقل الجماهير القدساوية إلى هونغ كونغ لمؤازرة الفريق في بطولة كأس السوبر السعودي لكرة القدم التي ستقام خلال الفترة من 19 إلى 24 اغسطس، تحت شعار «في هونغ كونغ معانا عاشقين.. تجربة السوبر تنتظرك»، وتضمنت الحملة باقتين لجماهير النادي لتحفيزهم على السفر إلى هونغ كونغ بأسعار مختلفة وعروض لمدة ثلاثة أيام.الباقة الأولى، باقة حضور مباراة واحدة وميزاتها: الحصول على تذكرة طيران مع إقامة فندقية، وتذكرة مباراة نصف النهائي، وحضور حصري لتدريبات الفريق يوم 19 أغسطس، إلى جانب الحصول على الطاقم الأساسي للموسم الجديد.وحددت إدارة القادسية سعر الباقة 8 آلاف ريال والعرض سارٍ لمدة ثلاثة أيام، مع ميزة إضافية بخصم 30% من سعر الباقة لحاملي التذاكر الموسمية وأصحاب العضويات وسيتم التواصل معهم مباشرة.فيما شملت الباقة الثانية، حضور مباراتين وميزاتها كالتالي: الحصول على تذكرة طيران، وتذكرتَي مباراتَي نصف النهائي والنهائي، وإقامة فندقية وحضور حصري لتدريبات الفريق يوم 19 أغسطس، والحصول على الطقم الأساسي للفريق للموسم الجديد.وحددت إدارة القادسية سعر الباقة 10 ألاف ريال والعرض سارٍ لمدة ثلاثة أيام مع خصم 30 % لحاملي التذاكر الموسمية، وأصحاب العضويات سيتم التواصل معهم مباشرة.وتهدف إدارة القادسية إلى تسهيل حضور المشجعين لمؤازرة الفريق في هذا الحدث الرياضي الكبير، وتعزيز روح الانتماء والدعم الجماهيري، وتفعيل التواصل بين النادي وجماهيره في مختلف مناطق المملكة.من جهته، شدد المدير التنفيذي للتسويق والاتصال المؤسسي فهد الصيعري، على أن إدارة القادسية حرصت على توفير هذه الباقات وتجهيزها خصيصاً لجماهير النادي وأهالي الخبر، مؤكداً أن عمل الإدارة لا يقتصر على تجهيز الفريق داخل الملعب فحسب، بل يمتد لخدمة الجماهير وتلبية رغباتهم.وأضاف: «الباقات صُممت بأسعار رمزية وتشمل مزايا متعددة، أبرزها تذكرة السفر، الإقامة الفندقية، وحضور تدريب خاص للفريق في هونغ كونغ، بما يسهل على الجماهير مرافقة الفريق ودعمه في هذا المحفل المهم».