أكد الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي أن قرار استبعاد حارس مرمى منتخب إيطاليا جيانلويجي دوناروما من قائمة باريس سان جيرمان لمباراة السوبر الأوروبي أمام توتنهام الإنجليزي، الذي سيقام مساء اليوم (الأربعاء)، اتخذه بمفرده.وقال المدرب الإسباني إنريكي خلال المؤتمر الصحفي لمباراة كأس السوبر الأوروبي: «جيو أحد أفضل حراس المرمى في العالم، بل هو أفضل منهم كشخص، لكن هذه هي حياة لاعب كرة القدم من الطراز الرفيع، تماماً مثل حياة المدرب، وهذه قرارات صعبة، لكنني أتحمل مسؤولية الاختيار، لو كان اتخاذها سهلاً، لاتخذها أي شخص، إنها تتعلق بمواصفات حارس المرمى الذي يحتاجه فريقي».من جهته، وجه الحارس جيانلويجي دوناروما الذي بات قريباً من الانتقال إلى مانشستر يونايتد رسالة إلى مشجعي باريس قال فيها: «منذ اليوم الأول الذي وصلت فيه، قدمت كل شيء - داخل وخارج الملعب - لكسب مكاني والدفاع عن هدف باريس سان جيرمان، لسوء الحظ، قرر شخص ما أنه لم يعد بإمكاني أن أكون جزءاً من المجموعة والمساهمة في نجاح الفريق. أشعر بخيبة أمل وإحباط».وأضاف دوناروما في تصريحه: «آمل أن تتاح لي الفرصة للنظر إلى المشجعين في حديقة الأمراء في العيون مرة أخرى وأقول وداعاً كما ينبغي القيام بذلك. إذا لم يحدث ذلك، أريدك أن تعرف أن دعمك وعاطفتك تعني العالم بالنسبة لي، ولن أنساها أبداً. سأحمل معي دائماً ذكرى كل المشاعر والليالي السحرية وأنت، الذي جعلني أشعر وكأنني في المنزل».وختم رسالته قائلاً: «إلى زملائي في الفريق - عائلتي الثانية - شكراً لكم على كل معركة، كل ضحكة، كل لحظة شاركناها. ستكونون دائماً إخوتي، كان اللعب لهذا النادي والعيش في هذه المدينة شرفاً كبيراً، وشكراً لك يا باريس».