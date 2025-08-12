يواصل اللاعب الدولي حسن كادش نجم الاتحاد والمنتخب الوطني المرحلة الثانية من برنامجه التأهيلي بمقر النادي في شارع الصحافة، بعد أن أنهى المرحلة الأولى في العاصمة القطرية الدوحة. وكان كادش قد تعرض لإصابة بتمزق في العضلة الخلفية في يونيو الماضي.ولم يتم تحديد موقف الجهاز الفني بقيادة الفرنسي لوران بلان حول الاستعانة بخدمات كادش من عدمه في بطولة كأس السوبر السعودي، وسيتحدد ذلك خلال الأيام القليلة القادمة، إذ سيخضع اللاعب لاختبارات لياقية وطبية قبل دخوله التدريبات الجماعية التي ستبدأ اليوم (الثلاثاء) في مقر النادي وقبل مغادرة الفريق إلى هونغ كونغ يوم الجمعة القادم، حيث سيجري ثلاث حصص تدريبية هناك وستكون أيام 16 و17 و18 أغسطس الجاري قبل لقاء نظيره النصر في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.وكان كادش قد تعرض لإصابة بتمزق في العضلة الخلفية خلال مشاركته مع المنتخب الوطني السعودي في لقائه الافتتاحي أمام هايتي في بطولة كونكاكاف 2025 التي أقيمت في يونيو الماضي في الولايات المتحدة الأمريكية.من جهة أخرى، أعلن نادي الاتحاد عبر حسابه الرسمي على منصة «X» إعارة لاعبه عبدالإله هوساوي لنادي التعاون لمدة موسم واحد، واكتفى النادي بتغريدة ذكر فيها: «وافق نادي الاتحاد على إعارة هوساوي لنادي التعاون حتى نهاية الموسم الرياضي 2025ـ2026، ويتمنى نادي الاتحاد للاعب التوفيق والاستفادة من هذه التجربة».وتعد هذه التجربة الثالثة للاعب هوساوي، فقد تمت إعارته لنادي جدة المنافس في دوري يلو للدرجة الأولى لمدة عامين، وفي الموسم قبل الماضي تمت إعارته لفريق الخليج في دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2023ـ2024، ومن ثم وقع الاتحاد عقداً معه لمدة 4 أعوام، وساهم هوساوي مع الاتحاد في تحقيق لقبَي دوري روشن السعودي للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين، ولكنه لم يتمكن من كسب ثقة المدرب الفرنسي لوران بلان الذي وافق على إعارته للتعاون.