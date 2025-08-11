اختتم المنتخب الوطني السعودي للشابات تحت 20 عاماً مشاركته التاريخية الأولى في التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا للشابات 2026 بتحقيق انتصار ثمين على منتخب بوتان المستضيف بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت على ملعب تشانغليمتانغ في العاصمة البوتانية تيمفو، ضمن ختام منافسات المجموعة.وتمكن المنتخب الوطني من السيطرة على مجريات اللقاء، واستطاع أن يهز الشباك بالهدف الأول عن طريق أميرة أبوالسمح، قبل أن تضيف بسمة الهدف الثاني، الذي منح الأخضر نقاط المباراة.واحتل أخضر السيدات المركز الثالث في مجموعته التي ضمت منتخبات كوريا الشمالية ونيبال وبوتان، بعد الفوز على البلد المستضيف بوتان والخسارة من كوريا الشمالية ونيبال، ورغم إنها تُعد هذه المشاركة الرسمية الأولى للمنتخب الوطني للشابات تحت 20 عاماً منذ تأسيسه في نهاية عام 2023، إلا إن المنتخب الوطني ظهر بمستوى مشرف ويبشر بمستقبل مميز لكرة القدم النسائية، وتأتي هذه المشاركة ضمن مساعي الاتحاد السعودي لكرة القدم لتوسيع قاعدة المشاركة النسائية وتعزيز حضور المنتخبات الوطنية في المحافل الإقليمية والدولية.من جهتها، عبّرت نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم لمياء بنت إبراهيم بن بهيان، عن تقديرها لجهود اللاعبات والجهازين الفني والإداري، مؤكدة أن المشاركة في التصفيات تمثل خطوة مهمة ضمن مسيرة بناء المنتخب، وقالت: «هذه التجربة تشكل أساساً يمكن البناء عليه في المراحل القادمة، ضمن رؤية شاملة لتطوير كرة القدم النسائية».يذكر أن الاتحاد السعودي لكرة القدم يؤكد دائماً التزامه بدعم المنتخبات النسائية من خلال برامج إعداد مستمرة، بما يعزّز من حضورها التنافسي على المستويين القاري والدولي.