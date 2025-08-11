وضع المهاجم الأوروغوياني داروين نونيز أولى بصماته التهديفية بقميص فريقه الجديد الهلال في اللقاء الودي الذي جمع الهلال بفريق أراو النمساوي الذي انتهى هلالياً بستة أهداف دون مقابل.وشهد اللقاء الذي أقيم على ملعب «براغليفيلد» سيطرة هلالية مطلقة، إذ بدأ المدرب الإيطالي إنزاغي اللقاء بتشكيلة مكونة من؛ ياسين بونو، خاليدو كوليبالي، حسان تمبكتي، جواو كانسيلو، ثيو هيرنانديز، روبن نيفيز، ناصر الدوسري، سيرجي سافيتش، سالم الدوسري، مالكوم، عبدالله الحمدان، وتمكن الهلال من إنهاء الشوط الأول متقدماً بثلاثة أهداف دون مقابل تناوب على إحرازها كل من؛ فيكتور بتيت (هدف بالخطأ في مرمى فريقه د:21)، سيرجي سافيتش (د:24)، مالكوم (د:38).وفي الشوط الثاني، أشرك المدرب إنزاغي كلاً من: أحمد أبو راسين، خليفة الدوسري، رينان لودي، علي لاجامي، عبدالإله المالكي، عبدالله الزيد، حمد اليامي، محمد كنو، كايو، عبدالله رديف، داروين نونيز، وزاد الهلال من غلته التهديفية بتسجيل 3 أهداف جاءت عن طريق؛ محمد كنو (هدفين د:51، 66)، وداروين نونيز الذي بصم على أول أهدافه بشعار الهلال (د:88)، لينتهي اللقاء لمصلحة الهلال بستة أهداف دون مقابل.وقرر المدير الفني سيموني إنزاغي إراحة اللاعب متعب الحربي عن المشاركة باللقاء الودي، نظراً لتعرضه للإنفلونزا، كما منح الحارس محمد اليامي راحة بسبب شعوره بآلام في الركبة.من جهة أخرى، وجه داروين نونيز رسالة مؤثرة لجماهير ليفربول عبر حسابه الرسمي في منصة «X» وقال: «شكراً ليفربول، بعد ثلاث سنوات حان وقت الوداع، وسآخذ معي الكثير من الذكريات التي لا تُحصى، وستبقى معي إلى الأبد، أرحل وقلبي ممتلئ بفضل حب جمهور لم يتركني أسقط أبداً، ودعمني دائماً في الأوقات الجيدة وفي الأوقات الصعبة، ليفربول سيبقى دائماً جزءاً مني ومن هويتي، ‏سأفتقدكم أكثر مما تستطيع الكلمات التعبير عنه.. إلى جميع العاملين وزملائي في الفريق، أتمنى لكم كل التوفيق في المستقبل».