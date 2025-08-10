تحدث اللاعب البرازيلي فابينيو تفاريس نجم فريق الاتحاد لصحيفة «الغارديان» البريطانية عن كواليس انتقاله إلى صفوف الفريق في صيف 2023 بعد 5 مواسم ناجحة مع فريق ليفربول الإنجليزي تمكن خلالها من المساهمة في إعادة الدوري الإنجليزي الممتاز إلى خزائن «الريدز» بعد غياب 30 عاما، والتتويج بدوري أبطال أوروبا بعد 14 عاما من الغياب.وقال فابينيو في حديثه للصحيفة: لم أرغب في مغادرة ليفربول، فقد كنت أراه أفضل مكان في العالم للاستمرار والتطور كلاعب، ولكن موسمنا الأخير كان صعبا ومرهقا، لم نحقق نتائج جيدة، وفشلنا في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، كما فقدت مركزي الأساسي في بعض المباريات.وأضاف: عندما تقدم الاتحاد بعرض لضمي، وأبلغني مسؤولو ليفربول أنه عرض جيد للنادي ولي أيضا، كنت أنتظر قرار الجهاز الفني، وكنت أعتقد أنني لاعب مهم، لكنني أدركت أن النادي منفتح على فكرة بيعي، إذ اتصل بي مدرب الفريق يورغن كلوب وسألني عن رغبتي، فأخبرته أنني سمعت العرض وأعجبني، لكنني أردت معرفة رأيه. قال إنه إذا كان أي لاعب يريد الرحيل، فلن يقف في طريقه، وكانت تلك إشارة مفتوحة للمغادرة.واستطرد فابينيو قائلا: «تلك المحادثة كان من الممكن أن تُبقيني في النادي، لكنها تركت الباب مفتوحا، ولم يعجبني ذلك. ليفربول نادٍ أحبه، لكن ما حدث وقتها وجّه حياتي نحو السعودية. رحلت بسلام وسعيد بقراري».كما تحدث فابينيو عن تطلعه للمشاركة في نهائيات بطولة كأس العالم القادمة، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك 2026 وقال: «هدفي اللعب في المونديال، وأعمل يوميّا من أجل تحقيقه. أديت بصورة جيدة الموسم الماضي، وهذا جعلني سعيدا، لأنني أظهرت القدرات التي تمكنني من اللعب مجددا بقميص المنتخب البرازيلي».وتطرق فابينيو في حواره للتحدث عن المدرب الفرنسي لوران بلان وقال: «لوران مدرب رائع، يبهرني في طريقة تواصله مع اللاعبين، لكن في حال سألتني من هو أفضل مدرب لعبت تحت قيادته، سأختار من فزت معه أكثر، وهو كلوب».وعن مخططاته بعد الاعتزال، أوضح: «نلت بعض الدورات التي تؤهلني لأكون مدربا، بدأتها في ليفربول، ولم أكملها بعد، ما الذي سيحدث بعد إتمامها؟ لا أعلم، لكن يعجبني التعمّق في هذه اللعبة، فهذا يجعلني متطلبا أكثر».واختتم فابينيو حواره بالحديث عن مستقبله: «أنا سعيد في الاتحاد وأحب الأجواء هنا، لكن الدوري البرازيلي خيار مطروح، وأرغب أيضا في العودة إلى أوروبا والمنافسة مجددا على لقب دوري أبطال أوروبا. الدوري الإنجليزي لا يزال الأفضل في العالم، لكنني قد أختار بلدا آخر لم ألعب فيه من قبل».