تفوق منتخبنا الوطني السعودي لكرة السلة على نظيره المنتخب الأردني بنتيجة 77/73، بعد مباراة مثيرة ورائعة شهدتها صالة مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن لقاءات كأس آسيا لكرة السلة، المقامة حالياً في جدة بالمملكة العربية السعودية.دخل نجوم الأخضر هذا اللقاء بحثاً عن تعويض الخسارة في الجولة الأولى أمام المنتخب الصيني، وتمكن صقور السلة السعودية من التفوق مع بداية اللقاء، وأنهوا الربع الأول بالتقدم بنتيجة 21/17. وكثف نجوم الأخضر سيطرتهم على مجريات اللقاء والاعتماد على الرميات الثلاثية، وتألق جميع اللاعبين، وفي مقدمتهم الثنائي محمد السويلم ومحمد عبدالرحمن، كما تألق الثنائي الأخوان محمد ومثنى عطاالله، وكذلك خالد عبدالجبار، وعلي الشبيلي، وفهد السالك، ومرزوق المولد، ليتسع الفارق النقطي وينهي منتخبنا الوطني الشوط الأول متقدماً بفارق 17 نقطة (48/31).وفي الربع الثالث، عاد المنتخب الأردني للقاء وقلص الفارق قليلاً، مستغلاً كثرة أخطاء لاعبي منتخبنا الوطني، ومع ذلك انتهى الربع بتقدم صقور الأخضر 67/53. وظهرت الإثارة والندية في الربع الرابع والأخير، إذ تقلص الفارق النقطي إلى 6 نقاط، ومن ثم إلى 3 نقاط فقط، ليتألق محمد السويلم دفاعاً وهجوماً، كما تألق مثنى المرواني ومحمد عبدالرحمن هجوماً، ليحافظ الأخضر على فارق النقاط الثلاث، وتحصل خالد عبدالجبار على خطأ في الثواني الخمس الأخيرة ليوسع الفارق لأربع نقاط، ومعه تنتهي المباراة بفوز منتخبنا الوطني على شقيقه الأردني بنتيجة 77/73.وبهذه النتيجة، يحقق المنتخب السعودي فوزه الأول في البطولة، ويحتل المركز الثاني خلف المتصدر منتخب الصين، الذي اكتسح منتخب الهند بنتيجة 100/69، فيما احتل منتخب الأردن المركز الثالث، وجاء المنتخب الهندي في المركز الرابع والأخير. وسيختتم منتخبنا الوطني لقاءات المجموعة يوم الأحد القادم بملاقاة منتخب الهند.