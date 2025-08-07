أُجريت اليوم (الخميس) مراسم قرعة نهائيات بطولة المنتخبات الإقليمية تحت 14 عاما، وذلك بحضور المدير الفني للاتحاد السعودي لكرة القدم ناصر لارغيت، ومدير إدارة البراعم ومراكز التدريب الإقليمية أحمد البحراني، وممثلي المنتخبات المشاركة.وتشهد النسخة الأولى من البطولة، التي تستضيفها المنطقة الشرقية خلال الفترة من 11 إلى 17 أغسطس الجاري، مشاركة 8 منتخبات إقليمية، تم توزيعها إلى 4 مستويات، حيث ضم المستوى الأول منتخبي الرياض والشرقية، وجاء في المستوى الثاني منتخبا جدة والقصيم، فيما تواجد في المستوى الثالث منتخبا الحدود الشمالية والطائف، واختتم المستوى الرابع بمنتخبي الأحساء وعسير.وأسفرت القرعة عن تقسيم المنتخبات إلى مجموعتين، حيث ضمت المجموعة الأولى منتخبات الشرقية، والقصيم، والطائف، وعسير، فيما جاءت المجموعة الثانية مكونة من منتخبات الرياض، وجدة، والحدود الشمالية، والأحساء.وستُقام البطولة من دور واحد، حيث سيلتقي في نصف النهائي متصدر المجموعة الأولى مع وصيف المجموعة الثانية، في حين يواجه متصدر المجموعة الثانية وصيف المجموعة الأولى، على أن يتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية لحسم اللقب.وأشاد المدير الفني للاتحاد السعودي لكرة القدم ناصر لارغيت بالمستوى الفني والتنافسي الذي قدمته المنتخبات خلال التصفيات المؤهلة للنهائيات، مؤكدا أن ذلك يعكس تطور العمل في إدارة البراعم والأكاديميات ومراكز التدريب الإقليمية، مشيراً إلى أن البطولة تمثل خطوة مهمة نحو بناء جيل جديد من اللاعبين القادرين على تمثيل المنتخبات الوطنية مستقبلاً.وتأتي بطولة المنتخبات الإقليمية تحت 14 عاماً ضمن برامج الاتحاد السعودي لكرة القدم الهادفة إلى تطوير المواهب واكتشافها في سن مبكرة، وبناء قاعدة قوية من اللاعبين القادرين على تمثيل المنتخبات الوطنية في مختلف البطولات والمحافل.يذكر أن بطولة المنتخبات الإقليمية تحت 14 عاما ستكون هي الثالثة من نوعها، بعد أن أقيمت بطولتان سابقتان للفئة تحت 13 عاماً في محافظة الطائف، وذلك خلال عامي 2024 و2025.