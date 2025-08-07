يترقب عشاق المستديرة حول العالم اليوم إعلان مجلة «فرانس فوتبول» المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية، لأفضل لاعب كرة قدم في العالم، وذلك قبل حفل توزيع الجوائز المقرر في 22 سبتمبر القادم في باريس، إذ سيتم منح الجائزة هذا العام بناء على نتائج الموسم المنصرم خلال الفترة من 1 أغسطس 2024 إلى 31 يوليو 2025، وفق التقرير الذي بثه موقع «RT»، وسيخلف الفائز بالجائزة هذا العام الإسباني رودريغو هيرنانديز، الذي نال الكرة الذهبية في نسخة 2024، لكنه غاب عن كامل الموسم الحالي بسبب إصابة خطيرة في الركبة، أما التصويت فيتم كالعادة عبر 100 صحفي يمثلون الدول الأعلى في تصنيف فيفا. والمرشحون هم: أليسون بيكر (ليفربول)، ياسين بونو (الهلال)، لوكاس تشيفالير (ليل)، تيبو كورتوا (ريال مدريد)، جيانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان)، إيمليانو مارتينيز (أستون فيلا)، يان أوبلاك (أتلتيكو مدريد)، دافيد رايا (أرسنال)، ماتز سيلس (نوتنغهام فورست)، يان سومير (إنتر ميلان).يذكر أن حفل توزيع الجوائز يوم 22 سبتمبر القادم سيقام على مسرح شاتليه في باريس، حيث سيتم الإعلان عن الفائزين في جميع الفئات، بما في ذلك الكرة الذهبية للرجال والسيدات، جائزة ياشين لأفضل حارس، وجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب.