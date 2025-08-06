تمكن منتخبنا الوطني السعودي لكرة اليد من الخروج متعادلاً مع نظيره منتخب البرازيل بنتيجة (26-26) في انطلاق منافسات النسخة الحادية عشرة من بطولة العالم تحت 19 عاماً، التي تحتضنها جمهورية مصر، وتستمر حتى الـ 17 من شهر أغسطس الجاري، بمشاركة 32 منتخباً من نخبة منتخبات العالم.وسارت مجريات اللقاء متكافئة بين المنتخبين في معظم فتراتها، وكان التعادل سيد الموقف في شوط اللقاء الأول الذي انتهى بنتيجة (15-15)، ورغم محاولات المنتخب السعودي التقدم مرات عدة في الشوط الثاني، إلا أن التعادل استمر حتى صافرة النهاية.وحصل حارس المنتخب السعودي «سلمان المعيني» على جائزة أفضل لاعب في المباراة، بعد مساهمته في التصدي لـ 15 تسديدة، وبنسبة نجاح 37% من إجمالي التسديدات على مرماه.ومن المقرر أن يخوض ناشئو أخضر اليد مباراتهم الثانية في البطولة يوم غدٍ الخميس، وذلك أمام منتخب ايسلندا، عند تمام الساعة 12:45 مساءً، على الصالة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة.يذكر أن القرعة قد أوقعت ناشئي أخضر اليد ضمن منتخبات المجموعة (D) التي تضم إلى جواره منتخبات كلٍّ من: البرازيل، ايسلندا، غينيا.وتُعد هذه المشاركة هي الظهور الثالث للمنتخب السعودي في تاريخ بطولات كأس العالم للناشئين، بعد أن شارك في نسختي عام 2019م، 2023م، ويسعى من خلالها لتحقيق نتائج إيجابية ومشرفة تعكس تطور كرة اليد السعودية.وتضم قائمة الأخضر 20 لاعباً، هم: أحمد العبيدي، علي الدرورة، علي السني، حسن الصفار، محمد السيهاتي، محمد القايد، علي أبو شاهين، حسين آل حمدان، عبد الله المرهون، زكريا طه، مهند السيهاتي، عبد الله آل سعدون، حيدر التاروتي، سلمان المعيني، أحمد الرمضان، فاضل الرمضان، عباس العوازم، بدر القرني، أمجد بيضي، قاسم الخويلدي.