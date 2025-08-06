من المنتظر أن يبدأ النجم السعودي الدولي المحترف في نادي لانس الفرنسي سعود عبدالحميد مشواره مع فريقه أمام ليون يوم السبت 16 أغسطس الجاري الساعة 6:00 مساء، ضمن مباريات الجولة الأولى في الدوري الفرنسي، وكان اللاعب انخرط في تدريبات فريق لانس الثلاثاء الماضي.وكان الظهير الأيمن سعود عبدالحميد انضم لنادي لانس الفرنسي أخيرا، على سبيل الإعارة قادماً من روما الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ويهدف اللاعب للاستفادة من محطته الاحترافية الثانية مع فريق لانس واللعب في الدوري الفرنسي، عقب محطته الاحترافية الأولى في نادي روما الإيطالي، إذ لعب 8 مباريات منها 4 مباريات في الدوري الإيطالي و4 أخرى في الدوري الأوروبي، وسجّل هدفاً في الدوري الإيطالي وهدفاً آخر في الدوري الأوروبي، ولم يحصل على أي بطاقة خلال البطولتين. وحقق مع روما المركز الخامس في سلم ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 69 نقطة، ويتأهل روما للدوري الأوروبي في الموسم القادم 2026/2025.يذكر أن سعود عبدالحميد انتقل من نادي الهلال إلى نادي روما الإيطالي بعقد لمدة 4 سنوات، مضى منها موسم واحد وتبقت له ثلاثة مواسم قادمة، وتمت إعارته لنادي لانس الفرنسي لمدة موسم واحد.انفوجرافيكالمباراة الأولى في الدوري الفرنسيالسبت 2025/8/16لانس - ليون6:00 مساء