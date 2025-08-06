المهاجم عبدالرزاق حمدالله في تمارين فريقه بمعسكر النمسا
المهاجم عبدالرزاق حمدالله في تمارين فريقه بمعسكر النمسا
تابعوا عكاظ على
Google News Account
عاد مهاجم نادي الشباب عبدالرزاق حمدالله لفريقه مجدداً بعد تجربة قصيرة خاضها مع فريق الهلال على سبيل الإعارة خلال بطولة كأس العالم للأندية 2025، وأظهر اللاعب التزاماً كبيراً خلال الحصة التدريبية في المعسكر الخارجي بالنمسا مع تنفيذ تعليمات الجهاز الفني بقيادة الغواسيل برفع الجانبين اللياقي والفني للاعبين.

وينوي النجم عبدالرزاق حمدالله تقديم أداءً مميزاً في الموسم الجديد ليواصل تميزه مع الفريق الشبابي، بعد أن خاض 31 مباراة في جميع البطولات خلال موسم 2024–2025، سجل خلالها 24 هدفاً وقدم 4 تمريرات حاسمة، ليؤكد قيمته كأحد أبرز المهاجمين في الدوري السعودي.
أخبار ذات صلة
 
الشبابيون للصبياني «مشتاقين يا بطل»
الشبابيون للصبياني «مشتاقين يا بطل»
سعود عبدالحميد يظهر مع لانس أمام ليون
سعود عبدالحميد يظهر مع لانس أمام ليون