عاد مهاجم نادي الشباب عبدالرزاق حمدالله لفريقه مجدداً بعد تجربة قصيرة خاضها مع فريق الهلال على سبيل الإعارة خلال بطولة كأس العالم للأندية 2025، وأظهر اللاعب التزاماً كبيراً خلال الحصة التدريبية في المعسكر الخارجي بالنمسا مع تنفيذ تعليمات الجهاز الفني بقيادة الغواسيل برفع الجانبين اللياقي والفني للاعبين.وينوي النجم عبدالرزاق حمدالله تقديم أداءً مميزاً في الموسم الجديد ليواصل تميزه مع الفريق الشبابي، بعد أن خاض 31 مباراة في جميع البطولات خلال موسم 2024–2025، سجل خلالها 24 هدفاً وقدم 4 تمريرات حاسمة، ليؤكد قيمته كأحد أبرز المهاجمين في الدوري السعودي.