علمت «عكاظ» من مصادر مطلعة أن عددًا من أعضاء الجمعية العمومية لنادي أُحد تقدموا بخطاب عاجل إلى وزارة الرياضة، طالبوا فيه بتشكيل إدارة مؤقتة لتولي شؤون النادي بعد حل المجلس السابق، على أن تكون هذه اللجنة من أبناء المدينة المنورة.وجاء في الخطاب أن النادي يمر بمرحلة حرجة ومنعطف صعب، إذ إن معظم اللاعبين في مختلف الألعاب، خصوصا كرة القدم وكرة السلة، باتوا مهددين بالانتقال إلى أندية أخرى، وقد يصبح انتقالهم حرًا نتيجة غياب إدارة رسمية تتولى تجديد عقودهم بعد حل المجلس.وطالب أعضاء الجمعية العمومية، وعددهم (18) عضوًا، الوزارة بالعمل على تسديد ديون النادي من خلال تشكيل لجنة تابعة للوزارة تتولى سداد الديون المتراكمة، والتي لا يُعرف مقدارها بدقة بسبب كثرة المطالبات المالية المترتبة على الإدارة السابقة من قِبل مدربين ولاعبين وإداريين.وأشاروا إلى أن النادي يواجه حاليًا وضعًا صعبًا قبيل انطلاق منافسات الموسم الجديد، حيث إن معظم الفرق في مختلف الدرجات لا تجري تدريباتها، ما قد يؤدي إلى انسحاب عدد من الألعاب من المشاركة في الموسم القادم، إضافة إلى خطر هبوط أغلب الألعاب إلى درجات أدنى.وطالب أعضاء الجمعية العمومية، في خطابهم، بمنع انتقال أي لاعب من نادي أُحد إلى نادٍ آخر، وعدم استغلال فترة الانتقالات الحالية، حتى لا يتم تفريغ النادي من لاعبيه، خصوصا في ظل محاولات بعض الأندية استقطاب عدد من لاعبي النادي في الدرجات السنية، مستغلين الظروف الصعبة التي يمر بها النادي.