يخوض المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الناشئين مواجهة مهمة عندما يلاقي نظيره البرازيلي في استهلالية مشوارهما ضمن منافسات بطولة العالم مواليد 2006 اليوم (الأربعاء).وتحتضن مصر النسخة الـ11 من البطولة، خلال الفترة من الـ6 وحتى الـ17 من أغسطس الجاري، بمشاركة 32 منتخباً من نخبة منتخبات العالم.ويبدأ ناشئو الأخضر مشوارهم في البطولة عند الثالثة مساءً، على الصالة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة في مدينة القاهرة.يذكر أن القرعة أوقعت ناشئي أخضر اليد ضمن منتخبات المجموعة «D» التي تضم إلى جواره منتخبات كل من: البرازيل ـ آيسلندا ـ غينيا.وكان الأخضر استعد للبطولة بعدد من المعسكرات الداخلية في المنطقة الشرقية، ومعسكرات خارجية في صربيا وسلوفينيا ومصر، والتي ركز خلالها الجهاز الفني على رفع الجاهزية البدنية والفنية، وإجراء مباريات تجريبية ساهمت في تعزيز الانسجام بين اللاعبين.وتُعد هذه المشاركة هي الظهور الثالث للمنتخب السعودي في تاريخ بطولات كأس العالم للناشئين، بعد أن شارك في نسختي عام 2019، 2023، ويسعى من خلالها لتحقيق نتائج إيجابية ومشرفة تعكس تطور كرة اليد السعودية.وتضم قائمة الأخضر 20 لاعباً، هم: أحمد العبيدي ـ علي الدرورة ـ علي السني ـ حسن الصفار ـ محمد السيهاتي ـ محمد القايد ـ علي أبو شاهين ـ حسين آل حمدان ـ عبدالله المرهون ـ زكريا طه ـ مهند السيهاتي ـ عبدالله آل سعدون ـ حيدر التاروتي ـ سلمان المعيني ـ أحمد الرمضان ـ فاضل الرمضان ـ عباس العوازم ـ بدر القرني ـ أمجد بيضي وقاسم الخويلدي.