شهد محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، المباراة الافتتاحية وحفل افتتاح بطولة كأس آسيا لكرة السلة للرجال في نسختها الـ(31) المقامة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، بحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة السلة الشيخ سعود بن علي آل ثاني، ووكيل وزارة الرياضة لشؤون الرياضة والشباب عبدالعزيز المسعد، والرئيس التنفيذي والأمين العام للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية عبدالعزيز باعشن، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة الدكتور غسان طاشكندي، ومدير فرع وزارة الرياضة بمنطقة مكة المكرمة عبدالعزيز بن عبود، وعدد من المسؤولين.وشهدت المواجهة بين المنتخب السعودي والصيني خلال شوطي اللقاء حفل الافتتاح الرسمي للبطولة، التي تستمر حتى (17) أغسطس الجاري، بمشاركة (16) منتخبًا يتنافسون على اللقب القاري، بتنظيم من الاتحاد الدولي لكرة السلة (FIBA Asia).وتضمن الحفل عرضًا ضوئيًا ثلاثي الأبعاد وبصريًا مميزًا يدمج بين الإضاءة والتقنيات البصرية لإبراز هوية الحدث، إلى جانب عرض أكروباتي احترافي، وعرض حركي، إضافة إلى فقرة ترفيهية شملت عرضا تفاعليا للجمهور.وتُعد بطولة كأس آسيا لكرة السلة من أبرز البطولات القارية، إذ يشارك في البطولة إلى جانب المملكة العربية السعودية بصفتها الدولة المستضيفة، منتخبات أستراليا (حاملة اللقب مرتين متتاليتين)، واليابان، والأردن، ولبنان، ونيوزيلندا، والفلبين، والهند، والصين تايبيه، والعراق، وغوام، وقطر، وإيران، وكوريا الجنوبية، والصين، وسورية التي تأهلت من خلال نتائجها في التصفيات التمهيدية.ووُزعت المنتخبات المشاركة على (4) مجموعات، ويتأهل متصدرو المجموعات الأربع مباشرة إلى ربع النهائي، بينما تخوض الفرق التي تحتل المركزين الثاني والثالث ملحق التأهل.وتضم المجموعة الأولى للبطولة منتخبات: قطر وأستراليا وكوريا الجنوبية ولبنان، فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات غوام واليابان وسورية وإيران، والثالثة تضم الصين والأردن والهند والسعودية الدولة المستضيفة للبطولة، فيما تضم المجموعة الرابعة كلا من الصين تايبيه ونيوزيلندا والعراق والفلبين.