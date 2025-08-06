لفتت مباراة فريق سوندرييسكي أمام نودرسيايلاند الأنظار إلى الدوري الدنماركي لكرة القدم، عندما شهدت واقعة طريفة وغريبة في الوقت ذاته، حيث حصل الفرنسي ماكسيم سولاس لاعب فريق سوندرييسكي على أفضل لاعب في المباراة، ولكن جائزة أفضل لاعب كانت عبار عن 55 كيلوجراماً من البطاطس!وقال ماكسيم سولاس الذي ساهم بفوز فريقه بتسجيله لهدف المباراة التي انتهت بفوز سوندرييسكي بنتيجة (3-2): تلقيت جائزة عبارة عن 55 كيلوغراماً من البطاطس بعد مباراتي الأخيرة، وتبرعت بالبطاطس لمطبخ النادي، والقائمين عليه تبرعوا بجزء منها لمطعم باراسولين الاجتماعي في هادرسليف (غرب البلاد).وأوضح المدير الإعلامي في النادي جاكوب رافن أن «راعي المباراة يقرِّر نوع الجائزة. لقد وجدها مضحكةً، والآن تنتشر القصة حول العالم».