تعود بعثة فريق الاتحاد إلى جدة غدا الأربعاء بعد نهاية المعسكر الإعدادي في مدينتي جيرونا الإسبانية والغارف البرتغالية، وقرر المدرب لوران بلان منح لاعبيه راحة قبل العودة لاستكمال التحضيرات لمواجهة النصر يوم الثلاثاء 19، الساعة 3:00 عصراً على استاد هونغ كونغ الدولي، ضمن دور نصف النهائي بكأس السوبر السعودي.وكان فريق الاتحاد أنهى معسكره الإعدادي «الأوروبي» بتحقيق الانتصار على فريق أونياو ليريا بنتيجة 5-1 وحصد كأس UDL الدولية في المواجهة التي أقيمت على ملعب الغارف بالبرتغال، وخسر العميد قبل ذلك أربع مباريات أمام فرق فنربخشة التركي 4/0، وفيتوريا غماريش البرتغالي 3/1، وفولهام الإنجليزي 4/1، وبورتيمونينسي البرتغالي 2/1.ويتطلع المدرب بلان لتجهيز الفريق الاتحادي للموسم الرياضي الجديد؛ إذ تنتظره أربعة استحقاقات، محلياً «كأس السوبر، ودوري روشن، وكأس الملك»، وقارياً «دوري أبطال آسيا للنخبة».انفوجرافيكنتائج المباريات الوديةالاتحاد × فنر بخشة التركي 4/0الاتحاد × فيتوريا غماريش البرتغالي 3/1الاتحاد × فولهام الإنجليزي 4/1الاتحاد × بورتيمونينسي البرتغالي 2/1الاتحاد × أونياو ليريا بنتيجة 5/1