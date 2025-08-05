علمت «عكاظ» من مصادرها أن إدارة نادي الخلود تنتطر موافقة لجنة الاستدامة المالية من أجل التعاقد مع النجم هتان باهبري لمدة موسم واحد، في صفقة انتقال «حر» عقب نهاية عقده مع نادي التعاون في 30 يونيو الماضي.وكانت «عكاظ» أشارت في 17 يونيو الماضي لاتفاق اللاعب هتان باهبري مع نادي الخلود لموسم رياضي واحد.وسيلتحق باهبري في حال إتمام التعاقد معه رسمياً من قبل نادي الخلود بمعسكر الفريق الخارجي في تركيا، استعداداً لبطولتي دوري روشن السعودي للمحترفين وكأس الملك في الموسم الرياضي الجديد.وجاء اختيار باهبري لنادي الخلود كونه يرى أنه سيحظى من خلاله بفرصة اللعب. وحرص النادي على تلبية كافة متطلباته المادية وفق العقد الاحترافي.يذكر أن هتان باهبري خلال مسيرته الكروية شارك مع المنتخب السعودي في بطولتي كأسي العالم 2018 في روسيا و2022 في قطر، وكذلك في بطولة كأس أمم آسيا 2019 في الإمارات، وخاض 5 تجارب احترافية مع الاتحاد الذي حقق معه كأس الملك، والهلال الذي حصد معه العديد من البطولات على الصعيدين المحلي والقاري، وشارك في كأس العالم للأندية، إضافه لأندية الشباب والتعاون والخليج.