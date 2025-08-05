أعلن نجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش، انسحابه من بطولة سينسيناتي المفتوحة لأسباب «غير طبية»، مما يعني أنه سيشارك في بطولة أمريكا المفتوحة (فلاشينج ميدوز)، آخر بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى للموسم الحالي، دون أن يكون قد شارك في أي مباراة منذ شهر ونصف الشهر.ولم يشارك النجم الفائز بـ24 لقبًا في بطولات الجراند سلام، في أي مباراة منذ خسارته أمام الإيطالي يانيك سينر المصنف الأول على العالم في المربع الذهبي لبطولة ويمبلدون، في 11 يوليو الماضي.ويأتي انسحاب ديوكوفيتش من سينسيناتي في أعقاب قراره بالغياب عن بطولة تورنتو للأساتذة، التي يسدل عليها الستار هذا الأسبوع، حيث أرجع السبب في انسحابه إلى إصابة في الفخذ.ولن يخوض ديوكوفيتش أي استعدادات لبطولة فلاشينج ميدوز على الملاعب الصلبة قبل انطلاق منافسات فردي الرجال في 24 أغسطس الجاري.وتوّج النجم الصربي بأربعة ألقاب في فلاشينج ميدوز، آخرها في عام 2023، وكان هذا أيضًا آخر لقب له في بطولات الجراند سلام.