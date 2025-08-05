تنطلق اليوم في مدينة الملك عبدالله الرياضية بمدينة جدة منافسات النسخة الـ(31) من بطولة كأس آسيا لكرة السلة للرجال، خلال الفترة من (5) إلى (17) أغسطس الجاري، بمشاركة (16) منتخبًا يتنافسون على اللقب القاري.ووُزعت المنتخبات المشاركة على (4 مجموعات)، ويتأهل متصدرو المجموعات الأربع مباشرة إلى ربع النهائي، بينما تخوض الفرق التي تحتل المركزين الثاني والثالث ملحق التأهل.وتأمل أستراليا في أن تصبح أول دولة تحرز اللقب ثلاث مرات متتالية، ويعول المنتخب على تشكيلة ومدرب جديدين، إثر تولي آدم كابورن المهمة خلفًا للمدرب براين غورجيان الذي انتهت مهمته بعد أولمبياد باريس 2024.ويتواجه المنتخبان الأسترالي (المصنف السابع عالميًا) واللبناني (29) مبكرًا هذه المرة، بعدما كانا في المشهد الختامي للنسخة السابقة في جاكرتا.ويأمل المنتخب الأردني (35 عالميًا)، الذي يمر بـ«مرحلة بناء»، تحقيق نتائج إيجابية رغم وجوده في المجموعة الثالثة القوية التي تضم الصين والهند والسعودية المضيفة، ويشارك الأردن بانتظام في البطولة القارية منذ 2003، وحقق أفضل نتائجه عام 2011، عندما حل وصيفًا بفارق نقطة (69-70) وراء الصين الفائزة باللقب (16 مرة)، وتأمل السعودية المضيفة (65 عالميًا) في تحقيق المفاجأة وبلوغ الأدوار المتقدمة، ويعي مسؤولوها تمامًا تمرس الصين والأردن في البطولة.ويتطلع منتخب الصين إلى استعادة اللقب وتعزيز رقمه القياسي، فيما ستكون مهمة سورية شاقة جدًا، إذ أوقعتها القرعة في المجموعة الثانية إلى جانب إيران (28 عالميًا)، حاملة اللقب ثلاث مرات بين 2007 و2013، فيما يأتي ترشيح اليابان (21 عالميًا) للذهاب بعيدًا في البطولة نظرًا لتطور المستوى العام.وعانت سورية من النتائج المتواضعة وتأمل في تغيير الصورة في النهائيات، ولا تقل الأمور صعوبة بالنسبة إلى العراق الذي سيواجه في المجموعة الرابعة نيوزيلندا (22 عالميًا) الطامحة لكتابة اسمها في السجل الذهبي أسوة بجارتها أستراليا، والفلبين (34 عالميًا)، بطلة القارة في خمس مناسبات، فضلًا عن الصين تايبيه.وتضم المجموعة الأولى للبطولة منتخبات: قطر وأستراليا وكوريا الجنوبية ولبنان، فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات غوام واليابان وسورية وإيران، والثالثة تضم الصين والأردن والهند والسعودية الدولة المستضيفة للبطولة، فيما تضم المجموعة الرابعة كلًا من الصين تايبيه ونيوزيلندا والعراق والفلبين.يذكر أن النسخ العشر الأخيرة من بطولة كأس آسيا لكرة السلة شهدت تتويج عدد من المنتخبات، وحصدت أستراليا اللقب في نسختي (2022) و(2017)، فيما توجت الصين أعوام (2015)، (2011)، (2005)، (2003)، و(2001)، بينما نالت إيران اللقب في نسخ (2013)، (2009)، و(2007).