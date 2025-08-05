أوقعت قرعة الدور الفاصل لدوري أبطال أوروبا نادي «سيلتك» الإسكتلندي مع الفائز في المباراة التي تجمع بين «سلوفان براتيسلافا» السلوفاكي و«كايرات ألماتي» الكازاخي.وسيواجه «رينجرز» الإسكتلندي الفائز من مباراة «ريد بول سالزبورج» النمساوي مع «كلوب بروج» البلجيكي، إذا تمكن من تجاوز «فيكتوريا بلزن» التشيكي في الجولة الثالثة من التصفيات.ومن المقرر أن تقام مباريات الدور الفاصل يومي (19) و(20) أغسطس ذهابًا، و(26) و(27) أغسطس إيابًا، كما يتأهل الفائزون إلى مرحلة الدوري من البطولة القارية، فيما ينتقل الخاسرون في مباراتي الذهاب والإياب إلى الدوري الأوروبي في مرحلة الدوري.وإذا خسر «رينجرز» أمام «فيكتوريا بلزن» التشيكي، فسيضمن مكانًا في مرحلة الدوري من الدوري الأوروبي.وأسفرت القرعة عن مواجهة «أبردين» الإسكتلندي مع الفائز من مباراة «إف سي بوخارست» الروماني و«دريتا» الكوسوفي في الدور الفاصل من الدوري الأوروبي.ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب في ملعب «بيتودري» في (21) أغسطس، على أن تقام مباراة الإياب بعدها بأسبوع، فيما ينتقل الخاسر من تلك المباراة إلى مرحلة الدوري لدوري المؤتمر.