واصلت بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025 في الرياض زخمها التصاعدي، مع ختام ثلاث بطولات جديدة في أسبوعها الرابع، حيث ارتفعت وتيرة المنافسة بين أبرز أندية العالم وسط أجواء جماهيرية حماسية ومتابعة عالمية واسعة.وحافظ نادي Team Falcons السعودي على صدارة الترتيب العام للأندية بعد أن رفع رصيده إلى 3500 نقطة، مستمرًا في تقديم أداء استثنائي عزّز مكانته في طليعة المنافسين، وجاء نادي Team Liquid الهولندي في المركز الثاني برصيد 3200 نقطة، يليه Team Vitality الفرنسي في المركز الثالث بـ 2400 نقطة، أما المركز الرابع فكان من نصيب نادي Gen.G Esports الكوري الجنوبي بـ 2100 نقطة، تلاه فريق AG.AL الصيني في المركز الخامس بـ 1950 نقطة، واحتل فريق Virtus.pro الروسي المركز السادس برصيد 1700 نقطة، بينما جاء Team Heretics الإسباني سابعًا بـ 1300 نقطة، وفي المركز الثامن تعادل Team Spirit الروسي وTwisted Minds السعودي برصيد 1200 نقطة لكل منهما، في دلالة على اشتداد التنافس بين الفرق العالمية.وتتواصل مجريات البطولة خلال الأسابيع القادمة وسط تطلعات كبيرة من الجماهير لمزيد من الإثارة والتحدي، في أكبر محفل رياضي إلكتروني تشهده الساحة الدولية.