شهدت الانتقالات الصيفية في القارة الأوروبية أمس (الإثنين) حراكًا واسعًا من الأندية لتدعيم صفوفها؛ استعدادًا للموسم القادم في مسابقات كرة القدم.في إنجلترا، انتقل المهاجم الشاب «ويل رايت» إلى نادي «ليفربول» الإنجليزي قادمًا من فريق «سالفورد سيتي».وفي ألمانيا، أعلن نادي «إينتراخت فرانكفورت» الألماني عن انتقال مدافعه البرازيلي «توتا» إلى نادي «الدحيل» القطري بعقد يمتد إلى نهاية الموسم القادم.وفي فرنسا، انضم لاعب الوسط التشيكي الدولي «بافيل شولك» إلى صفوف نادي «أولمبيك ليون» قادمًا من نادي «فيكتوريا بلزن».وفي إسكتلندا، انضم لاعب الجناح الفنلندي الدولي «أوليفر انتمان» إلى صفوف نادي «جلاسكو رينجرز» قادمًا من نادي «جو أهيد إيجلز» الهولندي.