غادر ثنائي المنتخب السعودي للإسكواش، محمد آل نصفان وحسين الخويلدي، إلى هونج كونج للمشاركة في بطولة هونج كونج الآسيوية للشباب والناشئين تحت 17 و11 عامًا، المقرر إقامتها خلال الفترة من 5 إلى 10 أغسطس الجاري.ويشارك في البطولة 195 لاعبًا يمثلون 12 دولة، ويسعى لاعبا الأخضر لتقديم مستويات مميزة تعكس تطور لعبة الإسكواش في المملكة وتعزز حضورها في المنافسات القارية.