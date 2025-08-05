غادر ثنائي المنتخب السعودي للإسكواش، محمد آل نصفان وحسين الخويلدي، إلى هونج كونج للمشاركة في بطولة هونج كونج الآسيوية للشباب والناشئين تحت 17 و11 عامًا، المقرر إقامتها خلال الفترة من 5 إلى 10 أغسطس الجاري.
ويشارك في البطولة 195 لاعبًا يمثلون 12 دولة، ويسعى لاعبا الأخضر لتقديم مستويات مميزة تعكس تطور لعبة الإسكواش في المملكة وتعزز حضورها في المنافسات القارية.
ويشارك في البطولة 195 لاعبًا يمثلون 12 دولة، ويسعى لاعبا الأخضر لتقديم مستويات مميزة تعكس تطور لعبة الإسكواش في المملكة وتعزز حضورها في المنافسات القارية.