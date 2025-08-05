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غادر ثنائي المنتخب السعودي للإسكواش، محمد آل نصفان وحسين الخويلدي، إلى هونج كونج للمشاركة في بطولة هونج كونج الآسيوية للشباب والناشئين تحت 17 و11 عامًا، المقرر إقامتها خلال الفترة من 5 إلى 10 أغسطس الجاري.

ويشارك في البطولة 195 لاعبًا يمثلون 12 دولة، ويسعى لاعبا الأخضر لتقديم مستويات مميزة تعكس تطور لعبة الإسكواش في المملكة وتعزز حضورها في المنافسات القارية.
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