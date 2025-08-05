تنطلق في محافظة ينبع بطولة البادل للهواة فئة الرجال، التي ستقام في المركز الرياضي بحي المروج خلال الفترة من 20 إلى 23 أغسطس الجاري، بجوائز مالية تبلغ قيمتها 30 ألف ريال.ويأتي تنظيم البطولة بالتعاون مع اللجنة السعودية للبادل، في إطار دعم الأنشطة الرياضية وتطوير اللعبة على المستوى المحلي، حيث تمثل هذه المنافسة الأولى من نوعها للهواة في المحافظة.ودُعي الراغبون في المشاركة إلى التسجيل عبر الرابط المخصص للبطولة.