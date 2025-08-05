استهل الفتح معسكره الإعدادي في إسبانيا بمناورة فنية. ويأتي هذا المعسكر ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي للموسم الرياضي الجديد لدوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.وكان الفريق الكروي الأول بنادي الفتح قد وصل لإسبانيا أمس (الإثنين)، واستأنف تدريباته الاعتيادية، وأجرى المدير الفني للفريق جوزيه غوميز تدريبات فنية متنوعة ركّز فيها على تحفيز اللاعبين ذهنياً، من خلال تمارين تعتمد على سرعة اتخاذ القرار ورد الفعل تحت الضغط، لتعزيز الجاهزية الذهنية والتكتيكية للاعبين، قبل خوض أولى مواجهاته الودية بإسبانيا.كما خاض الفريق مناورة فنية على مساحة ثلثي الملعب، حرص خلالها المدرب على تطبيق عدد من الجمل التكتيكية، وتوجيه اللاعبين لتحسين التمركز وسرعة نقل الكرة، مع التركيز على التحولات السريعة بين الدفاع والهجوم.وأعرب المدرب غوميز عن تطلعه إلى أن يكون المعسكر الخارجي محطة مثالية لتعزيز الجاهزية البدنية والتكتيكية، وزيادة درجة الانسجام بين عناصر الفريق. كما ركّز خلال المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي على تنفيذ تدريبات فنية مكثفة تهدف إلى رفع مستوى التركيز وتحضير اللاعبين بأفضل صورة ممكنة قبل الانخراط في أجواء المعسكر.ويخوض الفريق خلال المعسكر عدداً من المباريات الودية، تهدف إلى اختبار الجاهزية الفنية وتصحيح الأخطاء، استعداداً لانطلاق المنافسات.