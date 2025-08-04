السعودية تتحدى الصين

يفتتح المنتخب السعودي لكرة السلة أولى مبارياته أمام نظيره الصيني، وذلك عند الساعة السادسة مساء غد (الثلاثاء) ضمن بطولة كأس آسيا لكرة السلة 2025 في نسختها الحادية والثلاثين بجدة للمرة الأولى، فيما تُعد وتعتبر الاستضافة الثانية للمملكة بعد تنظيمها نسخة عام 1997 في العاصمة الرياض.ويشارك الأخضر السعودي الأول لكرة السلة في البطولة ممثلاً للمملكة وتأهله عن مجموعته، وكذلك بصفته نادي الدولة المستضيفة. البطولة تعد الأهم والأبرز في البطولات القارية الآسيوية، وتشارك بها نخبة منتخبات القارتين الآسيوية والأوقيانية، ويقام حفل افتتاح البطولة بين الشوطين في لقاء السعودية والصين، ويتضمن عرضاً ضوئياً ثلاثي الأبعاد وبصرياً مبهراً مدته 4 دقائق، يدمج بين الإضاءة والتقنيات البصرية لإبراز هوية الحدث، إلى جانب أغنية حفل الافتتاح ومدتها 3 دقائق، التي تعكس طابع المناسبة وتُسهم في تحفيز الجماهير، وكذلك عرض أكروباتي احترافي، وعرض حركي مشوّق يقدمه فريق متخصص في الحركات البهلوانية، يُدمج مع الإضاءة والموسيقى، كما أن هناك فقرة ترفيهية بين الشوطين تشمل عرضاً تفاعلياً للجمهور. وتُعد بطولة كأس آسيا لكرة السلة من أبرز البطولات القارية، حيث ينظمها الاتحاد الدولي لكرة السلة (FIBA Asia) كل 4 سنوات، ويُشارك في البطولة إلى جانب المملكة العربية السعودية، بوصفها الدولة المستضيفة، منتخبات أستراليا (حاملة اللقب مرتين متتاليتين)، واليابان، والأردن، ولبنان، ونيوزيلندا، والفلبين، والهند، والصين تايبيه، والعراق، وغوام، وقطر، وإيران، وكوريا الجنوبية، والصين، وسورية التي تأهلت من خلال نتائجها في التصفيات التمهيدية، فيما تُلعب غداً (الثلاثاء) أولى مباريات البطولة عند الساعة 11 صباحاً بمواجهة العراق ونيوزيلندا، فيما تلعب المباراة الثانية عند الساعة 2 مساء بمواجهة الأردن ونظيره الهندي، فيما تلعب المباراة الرابعة (الأخيرة) عند الساعة 9 مساء بمواجهة الفلبين وتايبيه.من جانبه، أكد رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة الدكتور غسان طاشكندي أن استضافة السعودية البطولة الآسيوية لكرة السلة تعد جزءاً من الخطة الإستراتيجية للاتحاد السعودي لكرة السلة، الذي يركز على عدة مجالات تشمل الترويج والسياحة، وتحقيق مؤشرات الأداء الرئيسية لدى الاتحاد، إضافة إلى تعزيز مكانة كرة السلة السعودية على المستوى القاري والدولي، مثمناً دعم القيادة لاستضافة البطولة، «ونتطلع من خلال هذه البطولة لتحقيق نتائج تعكس العمل الكبير الذي تقدمه الحكومة للرياضة السعودية».هذا وسبق للمنتخب السعودي الأول لكرة السلة المشاركة في عدة نسخ من البطولة القارية، وظهر لأول مرة في بطولة آسيا 1977، وواصل ظهوره في نسخ متعددة كانت أبرزها مشاركته على أرضه وبين جماهيره في نسخة 1997 بالرياض، حيث قدّم مستوى تنافسياً، ووصل إلى الدور ربع النهائي، محققاً أحد أفضل نتائجه التاريخية في البطولة، كما استطاع المشاركة في النسخ 1983 - 1995 - 1997 - 1999 - 2003 - 2005 - 2011 - 2013 - 2022.يُذكر أن العاصمة الفلبينية مانيلا أقامت أول نسخة من بطولة كأس آسيا لكرة السلة عام 1960، فيما تُعد الصين أكثر المنتخبات تتويجاً بالبطولة بـ(16 لقباً)، كما أحرزت أستراليا لقبي النسختين الأخيرتين في 2017 و2022، بعد انضمام منتخبات أوقيانوسيا إلى المسابقة الآسيوية، في المقابل تُعد الفلبين، ولبنان، وإيران، وكوريا الجنوبية من أبرز المنافسين التاريخيين في البطولة.