ينهي مدرب فريق الأهلي ماتياس يايسله تحضيراته الفنية للمواجهة الودية الخامسة أمام فريق العين الإماراتي غدا (الثلاثاء) بمعسكر إسبانيا، إذ سيجري مناورة كروية سيعتمد من خلالها النهج الفني والتشكيلة الأساسية التي سيخوض بها اللقاء الودي المرتقب في ختام المعسكر «الأوروبي» استعدادا للموسم الجديد.ويطمح المدرب ماتياس لوصول الفريق الكروي للجاهزية الكاملة قبل خوض الفريق الأهلاوي مباراته أمام فريق القادسية يوم الأربعاء 20 أغسطس القادم الساعة 3:00 عصراً على استاد هونغ كونغ الدولي، ضمن دور نصف النهائي لكأس السوبر السعودي.وحرص المدرب ماتياس يايسله للاستفادة من المعسكر «الأوروبي» لتجهيز الفريق الأهلاوي لبطولات الموسم الجديد محليا (كأس السوبر السعودي، ودوري روشن السعودي للمحترفين، وكأس الملك)، وقاريا (دوري أبطال آسيا لأندية النخبة)، وعالميا (بطولة كأس القارات للأندية).**شرح الصورة**الثنائي رياض محرز وعلي مجرشي في تنافس من أجل الحصول على الكرة في تدريبات الأهلي.