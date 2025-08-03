أكد لـ«عكاظ» عضو شرف نادي الاتحاد والمشرف العام على الفئات السنية السابق محمد طلعت اللامي أن المهندس فهد سندي الرجل المناسب ويستحق رئاسة نادي الاتحاد في المرحلة القادمة، مبديا ثقته في مجلس إدارته الذي يضم أسماء قادرة على تقديم العمل المميز الذي يصب في مصلحة النادي.وأوضح اللامي أن المهندس فهد سندي لديه القدرة الكبيرة في قيادة العميد لتحقيق المزيد من الإنجازات في الموسم الرياضي الجديد.وأشاد اللامي بالتفاف الاتحاديين حول النادي ودعمهم للاستقرار بتولي المهندس فهد سندي لرئاسة العميد، وذلك سيسهم في دعم مسيرة النادي وحصد البطولات في الموسم القادم.واختتم اللامي حديثه بقوله: «إن الإدارة الرياضية بقيادة الإسباني بلانيس قادرة على تهيئة كافة الاحتياجات الفنية التي تساهم في دعم قوة الفريق الاتحادي وقدرته على المنافسة على البطولات محليا وقاريا في الموسم الجديد».من جانب آخر، يواصل الفريق الاتحادي معسكره الحالي في الغارف البرتغالية، إذ يعمل المدرب لوران بلان على استغلال المعسكر من أجل تجهيز اللاعبين بشكل مناسب قبل خوض الفريق الاتحادي لمواجهة النصر الساعة الثالثة عصر يوم الثلاثاء 19 أغسطس الجاري على استاد هونغ كونغ الدولي ضمن دور نصف النهائي بكأس السوبر السعودي.انفوجرافيكموعد مباراة نصف نهائي السوبر:الثلاثاء 2025/8/19الاتحاد × النصر3:00 عصرا