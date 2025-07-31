أكد المدير الفني لفريق النصر، البرتغالي جورجي جيسوس، أن قيادة «العالمي» تمثل التحدي الأكبر في مسيرته التدريبية حتى الآن.

وقال جيسوس في تصريحات صحفية عقب الفوز على تولوز الفرنسي بنتيجة 2-1 في مباراة ودية، مساء أمس (الأربعاء): «أعتقد أن هذا هو أصعب تحدٍ في مسيرتي، عندما جئتُ إلى المنافس (الهلال) بنيتُه على مدار عامين وتركت فريقاً رائعاً، ستكون تجربة النصر تحدياً كبيراً، ولذلك قبلتُ دعوة سيميدو وكريستيانو».

وأشاد جيسوس بمواطنه كريستيانو رونالدو، نجم الفريق وقائده، قائلاً: «في البرتغال لا يدرك البعض حجم هذا الكائن الفضائي، إنه أسطورة حقيقية، الجماهير انتظرت تحت المطر لثماني أو تسع ساعات فقط لرؤيته أو التقاط صورة معه، أمر لا يُصدق فعلاً».

وعن صفقة جواو فيليكس، أوضح جيسوس: «لم نخطفه من بنفيكا، لقد تعاقدنا معه من تشيلسي، وكنا بحاجة إلى لاعب بمواصفاته، لذا سعينا للتوقيع معه».

وأوضح: «فيليكس لا يزال بعيداً عن مستواه، فقد تدرب معنا ثلاث مرات فقط حتى الآن، ستكون لديه فرصة للتحضير بشكل أفضل واستعادة مستواه المعهود».

واختتم جيسوس حديثه قائلاً: «هذه المباراة الودية الثانية لنا، ونحن في الحصة التدريبية الـ14 فقط، الفريق ما زال بعيداً بدنياً وتكتيكياً عن المستوى الذي نطمح إليه، نعمل على تحسين الأداء تدريجياً، غادر دوران وانضم فيليكس، ونسعى حالياً للتعاقد مع بديلين لكل من لابورت وأوتافيو».