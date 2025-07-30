تغلّب منتخبنا الوطني السعودي الأول لكرة قدم الصالات على نظيره منتخب زامبيا بنتيجة 5-4، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم (الأربعاء) على صالة نونتابوري في العاصمة التايلاندية بانكوك، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية في بطولة القارات الدولية الودية لكرة قدم الصالات 2025.وسجّل أهداف «أخضر الصالات» صالح القرني (3 أهداف)، فهد الجهني، ومحسن فقيهي. وعمد المدير الفني الإسباني أندريو بلازا خلال مجريات اللقاء إلى الاعتماد على الضغط العالي وإجراء تغييرات جماعية بين الفترات، كما لجأ إلى أسلوب «الباور بلاي» لتعزيز الكثافة الهجومية في الدقائق الحاسمة.وبهذا الانتصار، ضمن «أخضر الصالات» تأهله رسمياً إلى الدور نصف النهائي من البطولة، متصدراً ترتيب مجموعته مؤقتاً بـ6 نقاط بعد فوزه في اللقاء الافتتاحي على منتخب أستراليا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، وسيخوض المنتخب غداً (الخميس) ثالث مبارياته في دور المجموعات، حين يلاقي منتخب بيلاروسيا، في لقاء سيُحدد متصدر المجموعة الثانية.يذكر أن بعثة منتخبنا الوطني تضم 14 لاعباً؛ حمود الدهان، محمد عبدالمحسن، نواف عروان، ناصر الحارثي، عبدالله الدوسري، عبدالله العقيلي، إيهاب أحمد، صالح القرني، عبدالله مغربي، فرحان الأسمري، فهد الجهني، محسن فقيهي، فهد رديني، معاذ العسيري.وتأتي مشاركة «أخضر الصالات» في هذه البطولة الدولية الودية ضمن البرنامج الفني الإعدادي، تحضيراً لخوض تصفيات كأس آسيا لكرة قدم الصالات 2026، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية في الدمام خلال الفترة من 20 إلى 24 سبتمبر القادم.