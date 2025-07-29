أغلقت إدارة نادي الشباب مفاوضاتها بالتعاقد مع الدولي الجابوني ماريو ليمينا، لاعب خط وسط فريق غلطة سراي التركي، بعد أن دخلت سابقا في مفاوضات متقدمة في إطار مساعيها لتدعيم صفوف «الليث» خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حسبما كشفت عنه لـ«عكاظ» مصادرُ خاصَّةٌ.وأوضحت المصادر أن اللاعب ليمينا (31 عامًا) أبدى موافقته المبدئية على عرض الشباب، بعد أن تعثر حسم الاتفاق النهائي بين الناديين خلال الأيام الماضية بسبب رغبة النادي بعدم بيعه وانتقاله للشباب.وتُعدُّ الأيام القليلة القادمة حاسمةً في تحديد هوية اللاعب القادم إلى خط وسط الفريق الشبابي بعد الأسماء المطروحة على طاولة المفاوضات.