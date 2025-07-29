تغادر بعثة الهلال الخميس القادم إلى ألمانيا، لإقامة المعسكر التدريبي الاستعدادي لمنافسات الموسم الرياضي القادم، وستكون أولى الحصص التدريبية السبت القادم في مدينة دوناوشينغن التي ستحتضن المعسكر الخارجي، ويتخلل المعسكر الهلالي الذي سيستمر أسبوعين خوض الفريق 3 مباريات ودية خلال أيام 6 و10 و14 أغسطس القادم، في حين يلعب المباراة الودية الرابعة والأخيرة قبل انطلاق منافسات الموسم القادم. يأتي ذلك في ظل رغبة الجهاز الفني الهلالي بقيادة المدرب الايطالي سيموني إنزاغي، لاختبار جاهزية وانسجام اللاعبين.ولم يعلن الهلال عن الفرق التي سيواجهها خلال فترة الإعداد.يذكر أن الهلال يستعد للمشاركة في 3 بطولات بالموسم الرياضي الجديد، بعد أن قدم اعتذاره عن المشاركة في كأس السوبر السعودي التي ستنطلق منافساته يوم 19 أغسطس القادم وهي مسابقة الدوري، وكأس الملك، إضافة إلى بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.وكان الهلال قد أنهى موسمه الماضي في المركز الثاني في بطولة الدوري التي حققها الاتحاد، فيما قدم ملحمة كروية رائعة ومميزة على صعيد بطولة كأس العالم للأندية حيث تأهل من دور المجموعات، وقابل مانشستر سيتي وأقصاه من هذا الدور بعد مباراة صنفت الأفضل في بطولة كأس العالم حيث أنهى اللقاء برباعية مقابل ثلاثة أهداف، وخرج من دور الثمانية على يد الفريق البرازيلي فلوميننسي، بعد الخسارة بهدفين مقابل هدف.