أعلن نادي النصر رسمياً التعاقد مع النجم البرتغالي جواو فيليكس، قادماً من نادي تشيلسي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.ونشر حساب النصر، عبر منصة «إكس» اليوم (الثلاثاء)، مقطع فيديو أعلن فيه التعاقد مع جواو فيليكس قادماً من «البلوز».ووقع الجناح الدولي فيليكس على عقد انضمامه لصفوف النصر لمدة موسمين حتى 2027. ولعب جواو فيليكس لأندية برشلونة وأتلتيكو مدريد الإسبانيين، وبنفيكا البرتغالي، وتشيلسي الإنجليزي.من جانب آخر، يخوض فريق النصر ثاني مبارياته الودية أمام تولوز الفرنسي، 6:30 من مساء غد (الأربعاء)، ضمن معسكر النمسا الحالي، وأجرى المدرب جيسوس مناورة كروية ركز خلالها على النهج الفني والتشكيلة الأساسية بقيادة النجم العالمي البرتغالي كريستيانو رونالدو والنجوم الدوليين، ويهدف المدرب جيسوس للوقوف على مدى جاهزية اللاعبين للمرحلة القادمة.ويتطلع جيسوس لاستغلال المعسكر «الأوروبي» لتجهيز الفريق لمنافسات الموسم الجديد الذي تنتظره أربعة استحقاقات، محلياً «كأس السوبر السعودي، ودوري روشن السعودي للمحترفين، وكأس الملك»، وقارياً «دوري أبطال آسيا 2».المباراة الودية الثانية- النصر السعودي - تولوز الفرنسي6:30 مساء