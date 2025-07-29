يخوض فريق الاتحاد ثالث مبارياته الودية أمام فريق فولهام الإنجليزي الساعة 8:00 مساء غد (الأربعاء)، وذلك ضمن معسكر الفريق في الغارف البرتغالية، إذ يسعى المدرب لوران بلان للاستفادة من اللقاء الودي في الوقوف على جاهزية جميع اللاعبين، وسيشهد اللقاء تواجد النجوم الدوليين بعد انضمامهم للمعسكر.وأجرى المدرب بلان مناورة كروية اعتمد من خلالها الأسلوب الفني والتشكيلة الأساسية التي سيخوض بها المباراة الودية أمام فريق فولهام الإنجليزي.وسيواصل الفريق الاتحادي خلال معسكره في الغارف البرتغالية خوض المباراة الودية الرابعة ضد فريق بورتيمونينسي البرتغالي، الساعة 10:00 مساء السبت القادم.ويطمح بلان لتجهيز الفريق لمنافسات الموسم الرياضي الجديد الذي سيخوض خلاله العميد أربع بطولات، محلياً «كأس السوبر، ودوري روشن، وكأس الملك»، وقارياً «دوري أبطال آسيا للنخبة».انفوجرافيكالمباراة الودية الثالثة:الاتحاد السعودي- فولهام الإنجليزي8:00 مساء