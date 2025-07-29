في حادثة أثارت جدلًا واسعًا، ألقت السلطات الأمنية بمطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الثلاثاء، القبض على نجم منتخب مصر ولاعب نادي بيراميدز، رمضان صبحي، فور وصوله من تركيا، حيث كان يشارك في معسكر تدريبي لفريقه.

وجاء القبض تنفيذًا لحكم قضائي صادر من نيابة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، يتهم اللاعب بالتزوير والغش في امتحانات معهد الفراعنة بمنطقة أبو النمرس.

ووفقًا لمصادر خاصة لـ«عكاظ»، من المقرر عرض رمضان صبحي على نيابة جنوب الجيزة الكلية، بعد أن تم التحفظ عليه بالمطار عقب إنهاء إجراءات وصوله، وتم نقله إلى مديرية أمن الجيزة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأفادت المصادر بأن الحكم القضائي يتعلق بادعاء أن شخصًا آخر أدى امتحان نهاية العام نيابة عن اللاعب في المعهد المذكور.

ولم يصدر نادي بيراميدز بيانًا رسميًا حول الواقعة حتى الآن، لكن مصدرًا داخل النادي أكد أن إدارة النادي كلفت فريقها القانوني بمتابعة القضية بشكل عاجل لدراسة الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة، مُشيرًا إلى أن بعثة الفريق لا تزال في تركيا ومن المقرر عودتها إلى القاهرة مساء الثلاثاء.

وسبق لمحامي اللاعب أشرف عبد العزيز، أن نفى في بيان صادر في 14 مايو الماضي أي صلة لرمضان صبحي بالواقعة، مؤكدًا أن اللاعب لم يتلقَ أي استدعاء رسمي من جهة أمنية أو تحقيقية، وأنه لا يعرف الشخص المتهم بأداء الامتحان نيابة عنه، وأضاف المحامي أن اللاعب ينفي بشكل قاطع أي علاقة تربطه بالاتهامات الموجهة إليه.

ووفقًا للقانون المصري، يواجه المتهم بالغش في الامتحانات عقوبات صارمة تشمل الحبس من سنتين إلى سبع سنوات، وغرامات تتراوح بين 100 ألف و200 ألف جنيه، بالإضافة إلى الحرمان من الامتحانات ورسوبه في الدور الحالي والتالي.

كما يعاقب القانون على الشروع في الغش بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة من 10 آلاف إلى 50 ألف جنيه، وفي حال حيازة أجهزة إلكترونية داخل لجان الامتحانات، يتم فرض غرامة تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف جنيه مع مصادرة الأجهزة.

وفي حال كان الحكم الصادر ضد رمضان صبحي غيابيًا، يمكن لمحاميه تقديم معارضة على الحكم خلال المدة القانونية المحددة، مما يتيح إخلاء سبيله على ذمة القضية وإعادة نظر الدعوى أمام المحكمة ذاتها. أما إذا كان الحكم حضوريًا، فيمكن للدفاع استئناف الحكم لإعادة تقييم القضية.