يضع مدرب فريق الاتحاد لوران بلان اللمسات الفنية النهائية على التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها اللقاء الودي الثالث أمام فريق فولهام الإنجليزي الساعة 8:00 مساء بعد غد (الأربعاء)، وذلك ضمن معسكر الفريق الكروي في الغارف البرتغالية، خلال البرنامج الإعدادي للموسم الرياضي الجديد، إذ سيحدد المدرب بلان الأسلوب الفني والعناصر الأساسية التي سيدخل بها اللقاء الودي ضد فولهام. ويهدف بلان للاطمئنان على جاهزية اللاعبين لياقياً وفنياً خلال مرحلة الإعداد الحالية.من جانب آخر، يواصل حارس مرمى الفريق الكروي الأول بريدراغ رايكوفيتش برنامجه التأهيلي خلال فترة الإعداد بالمعسكر الأوروبي الحالي.وكان الحارس الاتحادي رايكوفيتش أجرى عملية جراحية ناجحة في بداية شهر يونيو الماضي، وذلك في مدينة توركو الفنلندية، بعد الإصابة التي لحقت به في مباراة نصف نهائي كأس الملك أمام نادي الشباب.يذكر أن نادي الاتحاد أعلن في مطلع أغسطس 2024 تعاقده رسمياً مع الحارس الصربي الدولي بريدراغ رايكوفيتش قادماً من ريال مايوركا الإسباني بعقد لمدة 4 سنوات.انفوجرافيكمستجدات معسكر الاتحاد- بلان يستقر على العناصر الأساسية لمواجهة فولهام- حارس مرمى الفريق رايكوفيتش يخضع لبرنامج تأهيلي