يبدأ فريق الأهلي المرحلة الثالثة والأخيرة من برنامجه الإعدادي للموسم الرياضي الجديد في إسبانيا، إذ سيخوض مواجهتين وديتين على مستوى عالٍ، الأولى أمام إلتشي الإسباني، يوم الجمعة القادم، تليها مواجهة العين الإماراتي يوم الثلاثاء 5 أغسطس القادم، في آخر اختبار قبل العودة إلى جدة.وسيستهل الأهلي الموسم الجديد بمواجهة فريق القادسية يوم الأربعاء 20 أغسطس القادم الساعة 3:00 عصراً على استاد هونغ كونغ الدولي، ضمن دور نصف النهائي لكأس السوبر السعودي.وأنهى الفريق الأهلاوي المرحلة الثانية بمعسكر إيطاليا، إذ شارك في البطولة الودية وخسر مباراتي كومو الإيطالي 1/3، وسيلتك الأسكتلندي بضربات الترجيح 5/3، بعد التعادل الإيجابي في الأشواط الأصلية 1/1.وكان الفريق بدأ المرحلة الأولى في النمسا وكسب فريق تيرول النمساوي 1/2.ويطمح المدرب ماتياس يايسله لتجهيز الفريق لبطولات الموسم الجديد محلياً وقارياً وعالمياً.