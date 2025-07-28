ينهي مدرب فريق النصر جيسوس تحضيراته الفنية للمباراة الودية الثانية ضد فريق تولوز الفرنسي بعد غد (الأربعاء) الساعة 6:30 مساء، إذ سيجري المدرب جيسوس مناورة كروية سيعتمد من خلالها الأسلوب الفني والتشكيلة الأساسية التي سيخوض بها المباراة الودية أمام تولوز الفرنسي بمعسكر النمسا الحالي بقيادة النجم العالمي كريستيانو رونالدو.من جانب آخر، تغادر بعثة فريق النصر يوم الإثنين القادم البرتغال لاستكمال البرنامج الإعدادي من خلال المرحلة الثانية لمدة أسبوع واحد، بعد ذلك سيعود الفريق إلى الرياض الإثنين 11 أغسطس، على أن تغادر البعثة النصراوية إلى هونغ كونغ الجمعة 15 أغسطس على متن طائرة خاصة، من أجل التجهيز لمواجهة فريق الاتحاد الثلاثاء 19 أغسطس، الساعة 3:00 عصراً على استاد هونغ كونغ الدولي، ضمن دور نصف النهائي لكأس السوبر السعودي.يذكر أن الفريق النصراوي يستعد للموسم الجديد الذي تنتظره أربع بطولات (كأس السوبر السعودي، ودوري روشن السعودي للمحترفين، وكأس الملك)، وقارياً (دوري أبطال آسيا 2).انفوجرافيكموعد مباراة نصف نهائي كأس السوبر:الثلاثاء 2025/8/19النصر × الاتحادالساعة 3:00 عصرا