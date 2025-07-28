أشاد مدرب فريق الأهلي السعودي السابق بيتسو موسيماني بخطوة إدارة النادي في تجديد عقد الظهير الأيمن علي مجرشي، مؤكدًا استحقاق اللاعب للثقة والاستمرار مع الفريق الأهلاوي.وكتب موسيماني عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس: «علي رجل شريف وصادق جدًا، يبذل قصارى جهده في كل وقت ومكان، إذا علم أنك تدعمه وتحترمه وتقدّره تمامًا، فسيرد لك المثل، بل وأكثر».حيث سبق لموسيماني، أن أشرف على تدريب اللاعب علي مجرشي خلال موسم 2022-2023، عندما كان الفريق الأهلاوي في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، وساهم حينها في عودة فريقه إلى دوري روشن للمحترفين.