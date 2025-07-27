غادر فريق الفيحاء إلى هولندا صباح اليوم (الأحد)؛ لإقامة معسكره الإعدادي بعد أن اختتم المرحلة الأولى من برنامجه الاستعدادي للموسم الرياضي القادم 2025-2026.وكان فريق الفيحاء قد أقام معسكراً داخلياً بدأ يوم الإثنين الماضي بالكشف الطبي ومن ثم تدريبات يومية بقيادة المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل، والذي اختار 25 لاعباً للمعسكر الخارجي، وهم: اورلاندو موسكيرا، عبدالرؤوف الدقيل، سطام الشمري، أسامة الثميري، مخير الرشيدي، زياد الصحفي، علي ظافر، علي النخلي، كريس سمولينغ، محمد البقعاوي، محمد الدويش، خالد الرماح، أحمد بامسعود، راكان كعبي، علي الحسين، عبدالرحمن العنزي، منصور البيشي، نواف الحارثي، ريان المطيري، سطام الروقي، فهد الحبيشي، صبري دهل، فاشون ساكالا، مالك العبدالمنعم، بالإضافة للوافد الجديد الإسباني جيسون ريميسيرو، ويغيب عن قائمة الفريق قائده سامي الخيبري الذي يعد الاسم الأبرز من بين الغائبين.وسيستمر المعسكر الذي سيقام في مدينة زالنبوميل الهولندية من الفترة 27 يوليو إلى 17 أغسطس وسيجري خلال الفريق ستة لقاءات ودية أمام كل من: أم صلال القطري، اوفي كريت اليوناني، كيه في سي ويستيرلو البلجيكي، التعاون، جو أهيد إيقلز الهولندي، هيراكليس ألميلو.