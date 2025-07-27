واصل النجم الأهلاوي جالينو حضوره اللافت منذ انضمامه لصفوف الفريق الكروي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، إذ نجح في تسجيل هدف بطريقة فنية رائعة في مرمى سلتيك الاسكتلندي، وجاء هدف جالينو عند الدقيقة 22 من زمن المباراة من خلال ضربة مقصية، إذ تلقى كرة عرضية عالية من زميله رياض محرز سددها نحو الخلف وهي في الهواء ليهز شباك سلتيك في اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بالأشواط الأصلية ليحتكم الفريقان لضربات الترجيح ويخسر الأهلي 5-3، ليفقد فرصة الحصول على المركز الثالث في البطولة الودية المقامة في إيطاليا.وكان الجناح البرازيلي جالينو سجل بصمة تاريخية في سجلات الأهلي لن تُنسى بعدما ساهم مع زملائه في التتويج بأول نسخة من دوري أبطال آسيا للنخبة.وكان جالينو، البالغ من العمر 27 عاماً، قد أحرز 19 هدفاً، وقدّم 8 تمريرات حاسمة، خلال 49 مباراة بمختلف المسابقات.