يقود النجم النصراوي كريستيانو رونالدو فريقه أمام تولوز الفرنسي الأربعاء القادم في ثاني المباريات الودية، ضمن معسكر النمسا الحالي. ويسعى المدرب جيسوس لتجهيز اللاعبين لياقياً وفنياً للمرحلة القادمة، إذ سيجري مناورة كروية بمشاركة جميع اللاعبين عقب انضمام العناصر الدولية، ويهدف المدرب جيسوس لوصول الفريق النصراوي للجاهزية الكاملة.هذا ونجح فريق النصر في تحقيق الفوز على فريق يوهان سانت النمساوي بنتجية 2/5، وافتتح أهداف النصر ساديو ماني، وسجل عبدالرحمن غريب الهدف الثاني، ومحمد سيماكان الهدف الثالث، وعبدالمجيد الصليهم الهدف الرابع، وأحرز الهدف الخامس مدافع سانت بالخطأ في مرماه.ويتطلع المدرب جيسوس للاستفادة من المعسكر الخارجي في تجهيز الفريق النصراوي للموسم الجديد الذي سيخوض خلاله 4 بطولات، محلياً (كأس السوبر السعودي، ودوري روشن السعودي للمحترفين، وكأس الملك)، وقارياً (دوري أبطال آسيا 2).انفوجرافيكالمباراة الودية الثانيةالأربعاء 2025/7:30النصر السعودي - تولوز الفرنسي