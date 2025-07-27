طالب مدرب فريق الاتحاد لوران بلان بتلافي الأخطاء التي حدثت في مباراتي فنربخشة التركي، وفيتوريا غماريش البرتغالي، خلال المعسكر المقام حالياً في الغارف البرتغالية. وحرص بلان خلال المباراتين الماضيتين على الوقوف على مستويات بعض اللاعبين ومدى جاهزيتهم اللياقية والفنية للمرحلة القادمة.وبدأ المدرب بلان التحضير للقاء الودي الثالث أمام فريق فولهام الإنجليزي الساعة 8:00 مساء الأربعاء القادم، إذ شهدت تدريبات العميد انضمام اللاعبين الدوليين بعد نهاية إجازتهم التي منحت لهم إثر مشاركتهم مع المنتخب السعودي في بطولة الكاس الذهبية (الكونكاكاف) 2025. وسيجري بلان مناورات كروية من أجل تجهيز الفريق فنياً والاستقرار على العناصر الأساسية التي سيخوض بها مواجهة فولهام الودية.ويستعد الفريق الاتحادي للموسم الرياضي الجديد الذي سيشارك خلاله في أربع بطولات، محلياً «كأس السوبر، ودوري روشن، وكأس الملك»، وقارياً «دوري أبطال آسيا للنخبة».انفوجرافيكالمباراة الودية الثالثةالأربعاء 2025/7/30الاتحاد السعودي - فولهام الإنجليزي8:00 مساء