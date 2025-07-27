تسعى إدارة نادي الوحدة لاستقطاب لاعبين بدلاء للفريق الكروي الأول بعد الهبوط إلى مصاف أندية دوري يلو، إذ بدأت الإدارة الوحداوية في مخاطبة قائد الفريق وليد باخشوين لتجديد عقده لمدة موسم بناء على طلب من المدرب التشيلي سييرا الذي اتفقت معه إدارة النادي على تدريب الفرسان الموسم القادم، ولم يتبق سوى توقيع العقد بين الطرفين.من جانب آخر، أرسلت إدارة الوحدة خطاباً إلى نادي الاتفاق من أجل تجديد إعارة حارس المرمى عبدالله العويشير لموسم آخر، في حين تم جلب عدد من اللاعبين من أندية مختلفة للمشاركة مع الفريق الوحداوي في دوري يلو، منهم المدافع أحمد المولد، وعبدالعزيز مجرشي، وفهد الجهني.من جهة أخرى، توصلت إدارة النادي إلى اتفاق مع اللاعب عبدالكريم يودا، الذي سبق أن قاد هجوم الفرسان قبل ٤ سنوات.هذا وتسعى الإدارة الوحداوية لجلب عناصر محلية وأخرى أجنبية لدمجهم في مرحلة الإعداد في تركيا، التي ستبدأ من 6 أغسطس حتى 23 من الشهر ذاته.