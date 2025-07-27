يواصل نادي النصر استغلال فترة الانتقالات الصيفية بعقد صفقات تساعد الفريق الكروي الأول للعودة لمنصات التتويج، فبعد إلغاء عقد المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي، وإعارة المهاجم الكولومبي جون دوران، اقترب فريق النصر من التعاقد مع النجم البرتغالي جواو فيليكس، كما بات قريباً من إعارة نجمه أوتافيو لفريق القادسية.وبدأت إدارة نادي النصر في تصحيح أوضاع الفريق الكروي الأول بعد التعاقد مع المدرب البرتغالي جورج جيسوس بدلاً عن الإيطالي ستيفانو بيولي والذي فشل في تحقيق أي بطولة للنصر خلال فترة تدريبه للفريق، وتم تسريح المهاجم الكولومبي جون دوران لفريق فنربخشة التركي بنظام الإعارة، واقترب الفريق من نقل خدمات لاعبه أوتافيو لفريق القادسية لعدم قناعة المدرب البرتغالي به. وأكد الصحفي «فابريزيو رومانو» عبر حسابه في منصة «X» أن القادسية قد تقدم بطلب نقل خدمات أوتافيو لصفوفه وأن اللاعب قد وافق على الانتقال الداخلي في دوري روشن للمحترفين، كما أكد الصحفي ذاته بأنه بعد أن تم النظر في صفقة النصر مع اللاعب البرتغالي جواو فيليكس فإن المفاوضات وصلت لمراحلها النهائية مع تشيلسي، لا سيما أن اللاعب قد أعطى الموافقة لاقتراح النصر وأن الناديين يضعان اللمسات الأخيرة على الشروط.وكان نادي النصر تعاقد مع المدافع نادر الشراري قادماً من نادي الشباب بعقد مدته 3 سنوات، كما تم التعاقد مع النجم الشاب عبدالملك الجابر قادماً من فريق جيلييزنيتشار البوسني بعقد يمتد إلى 4 سنوات.ويقيم فريق النصر معسكراً إعدادياً حالياً في النمسا استعداداً للاستحقاقات القادمة والتي ستكون أولها كأس السوبر السعودي، حيث سيلاقي فريق الاتحاد في نصف نهائي البطولة، كما سيخوض دوري أبطال آسيا2، بالإضافة لدوري روشن السعودي للمحترفين، وكأس خادم الحرمين الشريفين.