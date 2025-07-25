علّق النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب سانتوس، على واقعة دخوله في شجار مع أحد مشجعي النادي، عقب الخسارة أمام إنترناسيونال بنتيجة 2-1، في إطار منافسات الدوري البرازيلي، الأربعاء الماضي.

وكتب نيمار عبر حسابه على «إنستغرام»: «في لحظة الانفعال، من الصعب التحكم في المشاعر عندما تتعرض للإهانة بشكل غير عادل، وأنا لن أجادل أبداً مشجعاً عندما يوجه لي الانتقادات داخل الملعب، ففي تلك اللحظة من حقه أن يُعبر عن رأيه إذا كنت قد لعبت بشكل سيئ أم لا، ومن حقه تماماً أن يطلق صافرات الاستهجان».

وأضاف: «ما لا يمكنه فعله هو إهانتي بالطريقة التي أهانني بها، للأسف في تلك اللحظة، كل ما سمعته كان صوته، لأن المباراة كانت متوقفة».

وتابع: «أن يقول إنني مرتزق أنا ووالدي، وأن يتحدث عن عائلتي وأصدقائي.. عذراً، لكن من الصعب السيطرة على النفس».

وواصل: «جئت إلى نادي سانتوس لأحاول مساعدته بأفضل طريقة ممكنة، داخل الملعب وخارجه، وفي اليوم الذي ترى فيه الجماهير أنني لم أعد قادراً على المساعدة أو أنني أضر بالنادي بأي شكل من الأشكال، سأكون أول من يجمع أغراضه ويرحل».

وختم: «نادي سانتوس لكرة القدم هو من أكبر شغفي، وطالما أملك القوة، سأبذل قصارى جهدي من أجل هذا النادي، سأركض، وسأقاتل، وسأصرخ، وحتى أتشاجر إن لزم الأمر، لأعيد سانتوس إلى المكانة التي يستحقها».

وانضم نيمار إلى سانتوس خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بعد إنهاء عقده مع الهلال السعودي.